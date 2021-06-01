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Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaştı

01.06.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyordu. Kaan Ayhan'ın bu transferde kararı belli oldu.

Kaan Ayhan Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ın transferinde büyük bir aşama kaydetti. Oyuncu ile anlaşan sarı - kırmızılılar, Sassuolo ile görüşmelere başlayacak.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve savunma hattına takviye yapmak isteyen Galasaray, Kaan Ayhan'ı Sassuolo’dan 1 yıllığına kiralamak için girişimlerine hız kazandırdı.

KAAN AYHAN'DAN YEŞİL IŞIK

26 yaşındaki futbolcunun da bu transferdeki kararı belli oldu. Galatasaray, milli futbolcu ve temsilcisi arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. Kaan Ayhan, Galatasaray'a ''Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli'' diyerek yeşil ışığı yaktı.

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray Kaan Ayhan'ı transfer etmek istemiş ancak girişimleri olumlu sonuçlanmamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'tan Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer oldu.

KAAN AYHAN'IN SASSUOLO VE MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sassulo formasıyla 20 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 asist yaptı. Kaan Ayhan, A Milli Takım'da da 36 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 4 gol kaydetti.


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