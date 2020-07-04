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Kaan Ayhan'ın 3 yıl önce Galatasaray'la anlaştığı ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 18:43 | Son Güncelleme

FIFA menajeri Ceylan Çalışkan, Kaan Ayhan'ın 3 yıl önce Galatasaray ile anlaştığını ancak Sarı-Kırmızılıların yönetimi değişince transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Kaan Ayhan'ın 3 yıl önce Galatasaray'la anlaştığı ortaya çıktı

Çalışkan, transferin gözde isimlerinden Kaan Ayhan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. A Milli futbolcunun serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu söyledi.

A Spor'a konuşan Ceylan Çalışkan, "Takımı küme düştüğü için Kaan Ayhan'ın çıkış maddesi 2 milyon euro. A Milli Takım'da oynayan disiplinli bir oyuncu. Bundan 3 sene önce Bülent Tulun ve Cenk Ergün ile evine gitmiştik. Galatasaray adına Kaan ile anlaştık. Sonra yönetim değişti olmadı. Yoksa Kaan Ayhan 3 sene önce Galatasaray'a geliyordu. Şu an Düsseldorf da düştü, onu alan çok iyi bir iş yapmış olur" ifadelerini kullandı.

Kaan Ayhan ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde adı geçiyor. Bu sezon 34 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 asist yaptı.


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