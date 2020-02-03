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  4. Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde" yer aldı

Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde" yer aldı

ALMANYA HABERLERİ  | 03.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, ligin 20. haftasında Eintracht Frankfurt'a karşı gösterdiği başarılı performanstan dolayı Kicker dergisi tarafından "Haftanın en iyi 11'inde" yer aldı.

Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde" yer aldı

Kicker dergisi, Fortuna Düsseldorf'un sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı-beyazlıların golünü atan Kaan Ayhan'ı "Haftanın 11'inde" göstermesinin yanı sıra "Maçın oyuncusu" olarak da seçti.

Dergide, milli futbolcunun savunmada etkili bir performans gösterdiği ve oyun kurma sırasında akıllı pas tercihlerinde bulunduğuna işaret edilerek, "Serbest vuruştan attığı gol neredeyse Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getirecekti" ifadesi kullanıldı.

25 yaşındaki milli futbolcu, karşılaşmada 90 dakika forma giymişti. Başarılı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 2 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan fortuna düsseldorf eintracht frankfurt

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