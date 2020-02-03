Kaan Ayhan, Kicker dergisinin "Haftanın 11'inde" yer aldı

Kicker dergisi, Fortuna Düsseldorf'un sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı-beyazlıların golünü atan Kaan Ayhan'ı "Haftanın 11'inde" göstermesinin yanı sıra "Maçın oyuncusu" olarak da seçti.

Dergide, milli futbolcunun savunmada etkili bir performans gösterdiği ve oyun kurma sırasında akıllı pas tercihlerinde bulunduğuna işaret edilerek, "Serbest vuruştan attığı gol neredeyse Fortuna Düsseldorf'a galibiyeti getirecekti" ifadesi kullanıldı.

25 yaşındaki milli futbolcu, karşılaşmada 90 dakika forma giymişti. Başarılı futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 2 gol kaydetti.

