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Kaan Ayhan pes ettirdi! Aynı hatayı tekrar yaparak tepki aldı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.02.2025 13:15
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Dün oynanan ve hiç beklenmedik bir skorla hezimete uğrayan Galatasaray'da Kaan Ayhan gecenin olaylı isimlerinden biri oldu. Milli futbolcunun geçen sene Prag maçı dün ise AZ Alkmaar karşısında benzer pozisyonlardan kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

Kaan Ayhan pes ettirdi! Aynı hatayı tekrar yaparak tepki aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, Türkiye'ye 4-1'lik hezimetle döndü. İlk yarıda daha sakin ve dengeli bir görüntü veren Aslan, ikinci yarıda tamamen çöktü. Kaan Ayhan ikinci yarının başlarında kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

KAAN AYHAN MAÇA ETKİ ETTİ

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10 kişi kalana kadar oyunda bir şekilde dengeyi sağlayan Galatasaray, Kaan'ın atılmasından sonra adeta dağıldı. Sonrasında goller peş peşe geldi.

DEJAVU YAŞATTI

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Geçtiğimiz sezon Slavia Prag deplasmanında da benzer bir pozisyonda yavaş kaldığı için kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bırakınca tepkilerin odağı oldu. Kaan Ayhan'ın teknik ekip tarafından özel olarak uyarılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan galatasaray uefa avrupa
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