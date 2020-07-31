Kaan Ayhan Sassuolo'a transfer oldu

Düsseldorf'un Almanya'da küme düşmesinin ardından ismi Galatasaray ve Rusya şampiyonu Zenit ile de anılan Kaan Ayhan, İtalya'nın Sassuolo takımına transfer oldu.

31 Temmuz'a kadar 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddelsi bulunan 25 yaşındaki defans oyuncusu, Sassuolo'yla 4 yıllık anlaşmaya vardı. (NTV Spor)

