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Kaan Ayhan Sassuolo'a transfer oldu

İTALYA HABERLERİ  | 31.07.2020 22:22 | Son Güncelleme

Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da küme düşmesinin ardından ismi Galatasaray ile de anılan Kaan Ayhan, İtalya'yı seçti. Milli oyuncu, İtalya ekibi Sassuolo'yla 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaan Ayhan Sassuolo'a transfer oldu

Düsseldorf'un Almanya'da küme düşmesinin ardından ismi Galatasaray ve Rusya şampiyonu Zenit ile de anılan Kaan Ayhan, İtalya'nın Sassuolo takımına transfer oldu.

31 Temmuz'a kadar 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddelsi bulunan 25 yaşındaki defans oyuncusu, Sassuolo'yla 4 yıllık anlaşmaya vardı. (NTV Spor)

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