Kaan Ayhan: Süper Lig'den teklif aldım

Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanırken, pek çok ülkede ligler tatil edildi. Almanya'da da Bundesliga'nın (Alman 1. Ligi) ara verilmesiyle futbolcular, kişisel antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Schalke 04 altyapısından yetişen ve bugün Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla alt sıralardan kurtulmak için savaşan A Milli Takımı'mızın başarılı savunma oyuncusu Kaan Ayhan da evde sınırlı antrenmanlar yapıyor.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'a verdiği video röportajda evde sınırlı antrenmanlara formda kalmaya çalıştığını belirten Ayhan, futbolu çok özlediğini söyleyerek, sahalara döneceği günü iple çektiğini dile getirdi.

'TÜRKİYRE'DEN TEKLİF ALDIM'

Türkiye'de transfer dönemlerinde sık sık ismi geçen Ayhan, Süper Lig'den teklif aldığını açıkladı.

Gelen tekliflere rağmen Düsseldorf'da mutlu olduğunu belirten Ayhan, "Türkiye’de oynamak hayallerimden biri ama ne zaman olur bunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

