Kaan Şakul istifasının ardından Beşiktaş'taki son dönemde yaşanan kaotik süreci ilk kez anlattı! "Samet Aybaba'nın imza yetkisi hiç olmadı!"

Bugün, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını açıklayan Kaan Şakul, son zamanlarda siyah - beyazlılarda yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. HT Spor'a konuk olan Şakul, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Kaan Şakul'un açıklamaları;

BEŞİKTAŞ'TAKİ GÖREVİNDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Bana yapılan saldırılar nedeniyle yıprandım ve tüm arkadaşların huzurunda her yerden istifa etmek istedim ki eliniz güçlensin dedim. Sağ olsunlar hepsi biz bu yolu beraber yürüyeceğiz dediler. Ben teşekkür ettim ama istifa mektubumu yazdım. Çünkü hakikaten kararlıydım. Hüseyin başkana verdim istifa mektubumu aradan yarım saat falan geçti. Sonra odasına çağırdı beni "Ben sensiz yürüyemem, bu gemiyi mayısa kadar beraber limana yanaştıralım." dedi ve istifamı yırtıp attı. Açıkçası çok samimi bir yaklaşımdı, ben de kabul ettim."

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

"Özellikle Galatasaray maçından sonra başlayan süreç ve sağlık sorunlarından dolayı "Ben yorulmaya başladım" ve Hüseyin Yücel'e "Hazır mısın başkan olmaya" dediği bir süreç var. Başkanın istifasına kadar geçen süreçte Hüseyin Yücel ve ben, başkanın en azından mayısa kadar görevde kalması için yoğun bir uğraş sarf ettik. Sağlık konusu çok ciddi bir konu. İnsanlar tabii ki etkilenebilir bu durumdan. Önce birkaç gün boyunca Hüseyin Yücel ve ben, başkanın mayısa kadar kalması üzerine ikna turları yaptık. Velhasıl başkanı biz aslında ikna ettik ta ki Göztepe maçına kadar... Göztepe maçı hepimizi üzen bir maç oldu. Göztepe maçından sonra sayın Hasan Arat, beni ve Hüseyin beyi çağırdı. "Ben artık karar verdim, kaldıramıyorum." dedi ve Hüseyin beye, sen başkan olmaya hazır mısın diye sordu. Buna rağmen de yine sayın Hüseyin Yücel ile ben, başkanı mayısa kadar kalmaya ikna ettik. Bütün yetkilerinizi Hüseyin beye verin, yönetim kurullarına gelin arada yormayın kendinizi. Biz geri kalanını hallederiz gibi şeyler söyledik. Daha sonra zaten perşembe günü Maccabi maçı oldu. Cuma günü ben kulübe gelirken başkanımız aradı, helallik istedi ve ayrılacağını söyleyip kapattı. Açıkçası ben çok şaşırdım. Ondan sonra yönetim kurulunu arayarak istifasını bildirdi. Daha sonra bizlere veda etti."

"BENİM SATIŞ YAPMA YETKİM YOK"

"Ben "37 milyon euroluk oyuncu satacağım" demişim. Benim öyle bir yetkim yok. Ben olayı finansal açıdan anlattım onlara, gereken para bu dedim. Satışa yönelik bir ışık olmaması sebebiyle başkan, bir sportif direktör aradığını söyledi bizlere. Ondan sonra sportif direktör olarak ilk görüşülen isim Devin Özek. Başkan onunla anlaşmak üzere fakat bir şekilde olmadı. Daha sonra Devin Özek haberleri çıkmaya başladı. Sonra başkan bir sürü adaylar buldu, dünya çapında olanı vardı daha az bilineni vardı. Bu arada da yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız, Brad Friedel'i bir menajer arkadaş önerdi, onunla görüşebilirsiniz dedi. Bunu suç atmak için söylemiyorum. Ondan sonra da başkanımıza anlattım, o da bir görüşelim dedi."

"SAMET AYBABA'NIN İMZA YETKİSİ YOK!"

"Samet Ağabey iyi bir insandır fakat dediğini yaparsan iyi. Benim kişisel hiçbir sorunum olmadı ama iş olarak sıkıntılarımız oldu. Sıkıntılarımız Nisan ayının sonunda başladı. A takımdaki bir oyuncunun maaşında büyük bir artış istedi. Samet Aybaba'nın kulüpte imza yetkisi yok. Bir kulübün Başkanı ile 2. Başkanı imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya niye ihtiyaç duysun? Böyle saçmalık olabilir mi?"