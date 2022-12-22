Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler Survivor'da! Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?

Survivor 2023 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacının daha kadroya dahil olduğunu duyurdu. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak kadınlar arasında Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman yer alıyor. Peki, Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler kimdir, kaç yaşındadır? İşte hakkında tüm merak edilenler..

KAAN TANGÖZE'NİN ESKİ EŞİ SEÇKİN PİRİLER SURVİVOR'DA!

Survivor 2023 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma için kesinleşen yarışmacıların isimleri açıklanıyor. Acun Ilıcalı bu sefer kadın yarışmacılardan bazılarını açıkladı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın Survivor yarışmacısı olduğunu söyledi.

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Seçkin Piriler, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Bir Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı.

2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir Sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.



