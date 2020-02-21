MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Kaan Urgancıoğlu ABD'nin en önemli müzik ödüllerinden Premio Lo Nuestro’da ödül taktim etti

Kaan Urgancıoğlu ABD'nin en önemli müzik ödüllerinden Premio Lo Nuestro’da ödül taktim etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

‘Kara Sevda’da hayat verdiği Emir Kozcuoğlu karakterini fenomene dönüştüren ve dünya çapında çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Miami’ye uçtu. Urgancıoğlu, Latin Amerika’nın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan ve John Travolta ile Ricky Martin’in de sahneye çıktığı Premio Lo Nuestro’da ödül takdim etti.

Kaan Urgancıoğlu ABD'nin en önemli müzik ödüllerinden Premio Lo Nuestro’da ödül taktim etti

Rol aldığı sayısız diziyle unutulmaz karakterlere imza atan ve Ay Yapım imzalı ‘Kara Sevda’da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu ile dizinin yayınlandığı ülkelerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kaan Urgancıoğlu, ABD’de yayın yapan Univision kanalının özel misafiri olarak geçtiğimiz günlerde Miami’ye gitti. Başarılı oyuncu, Latin Amerika’nın en büyük müzik ödüllerinden biri olan Premio Lo Nuestro’da ödül takdim etti. ‘Mariachi’ dalındaki ödülü sunan Urgancıoğlu, takdimi İspanyolca dilinde yaparak hayranları tarafından büyük beğeni topladı ve uzun süre alkışlandı.

Aynı zamanda görkemli şovlara imza atılan ödül töreninde oyuncu, John Travolta ve Ricky Martin gibi kendi alanlarının efsane isimleriyle aynı sahneyi paylaşmış oldu.

kaan urgancıoğlu

Urgancıoğlu’nun Miami’deki tek durağı ödül töreni olmadı. Sevilen oyuncu, ABD’de İspanyolca dilinde yayın yapan Univision’ın izlenme rekorları kıran ‘Mira Quien Baila’ adlı dans yarışmasına da konuk olarak katıldı. ‘Amor Eterno’ ismiyle yayınlanan ‘Kara Sevda’nın hayranlarıyla bir araya gelen Urgancıoğlu, stüdyoyu dolduran izleyicilerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Miami’de bulunduğu süre zarfında pek çok yabancı basın mecrasına da röportaj veren oyuncu, çok yakında Netflix Türkiye’nin 3. orijinal yapımı olan ‘Aşk 101’ ile izleyicilerle buluşacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Eski sevgiliden Al Pacino'ya 'Pinti' suçlamasıEski sevgiliden Al Pacino'ya 'Pinti' suçlaması
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaan urgancıoğlu, Premio Lo Nuestro,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Müjde Ar müjdeyi verdi! Heyecan dorukta

Müjde Ar müjdeyi verdi! Heyecan dorukta

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

Sezen Aksu 'Bende Yoluma Giderim' çıktı

Şener Şen'li Zengin Mutfağı’ndan 100. oyun kutlaması

Şener Şen'li Zengin Mutfağı’ndan 100. oyun kutlaması

Eski sevgiliden Al Pacino'ya 'Pinti' suçlaması

Eski sevgiliden Al Pacino'ya 'Pinti' suçlaması

Adele yeni albümüni eylülde çıkarıyor

Adele yeni albümüni eylülde çıkarıyor

Ünlü oyuncu Cansu Tosun klip yıldızı oldu

Ünlü oyuncu Cansu Tosun klip yıldızı oldu

Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir Garip Orhan Veli'

Reha Özcan'ın yeni oyunu 'Bir Garip Orhan Veli'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.