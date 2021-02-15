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Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşan Hadise filtreyi fazla kaçırdı!

15.02.2021 00:40 | Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşan Hadise filtreyi fazla kaçırdı!

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, kullanılan filtre nedeniyle adeta ergenlik yıllarına döndü. Sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğraf paylaşan Hadise, fotoğrafın altına “7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun” yazdı.

2020'nin en çok konuşulan aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili, aralarındaki buzları erittikten sonra aşklarını sosyal medyaya taşımaya devam ediyor.
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Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Ancak fotoğrafta Hadise'nin uyguladığı filtre herkesi şaşırttı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, filtre ile adeta ergenlik yıllarına döndü. Ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına "7’den 77’ye Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" notunu düştü.

HADİSE111


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