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Kaan Yıldırım’lı Mevlana dizisinden ilk kare geldi

09.09.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım’ın başrolünü üstlendiği TRT’nin iddialı yapımı Mevlana dizisinden ilk kare yayınlandı. Kaan Yıldırım’ın kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaan Yıldırım’lı Mevlana dizisinden ilk kare geldi

Mevlana dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım, heyecanla beklenen diziden ilk kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Yaz başında başrolde Timuçin Esen’in yer alacağı iddia edilen Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi için beklenen haber geldi. Dizinin çekimlerinin Konya’da başladığı duyuruldu.

mevlana-dizisi

Dizide başrol oyuncusu olacak olan Kaan Yıldırım, beklentileri arttıran bir görüntüyle çekimlerin de başladığını göstermiş oldu.

MEVLANA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kale Film tarafından hazırlandığı bilinen Mevlana dizisinin yönetmenliğini Can Ulkay yapıyor olacak. TRT 1 için hazırlanan dizinin zaten bir dönem dizisi olacağını da biliyoruz ama Kaan Yıldırım’ın paylaşımına bakacak olursak dizinin kostüm seçimleri de dikkatleri çekecek.

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Kaan Yıldırım
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