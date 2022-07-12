Kabaktepe'den Esenyurt ziyaretini eleştiren CHP'lilere tepki:

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki sel afeti ile mücadele çalışmalarına katılmasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük" dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul’un sorunları ilginizi çeker." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz. Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz? CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik. Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık. Beceriksizlik baskısı altında üste çıkma gayretiniz, hakikati algıya kurban ettiriyor. Unutmayın! Gerçeği ürettiğiniz aldatmaca sorularla ve sahte algılarla örtemezsiniz."

