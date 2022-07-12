YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kabaktepe'den Esenyurt ziyaretini eleştiren CHP'lilere tepki:

Kabaktepe'den Esenyurt ziyaretini eleştiren CHP'lilere tepki:

12.07.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik" - "Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki sel afeti ile mücadele çalışmalarına katılmasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük" dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tatil keyfi yaparken sahadaki çalışmalar hakkında tam bilgi alamamışsınızdır. 10 Temmuz ziyaretimde aldığım bilgileri telefonunuza da gönderiyorum. Belki İstanbul’un sorunları ilginizi çeker." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz. Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz? CHP İl Başkanı, sel bölgesinden bize bilgi vermeye çalışmış. Biz zaten oradaydık. Kim ne yapıyor, yerinde gördük. Emek veren herkese de teşekkür ettik. Size belediyelerinizin çalışanlarını sormadık. Beceriksizlik baskısı altında üste çıkma gayretiniz, hakikati algıya kurban ettiriyor. Unutmayın! Gerçeği ürettiğiniz aldatmaca sorularla ve sahte algılarla örtemezsiniz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyorBağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor
GÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajıAntalyaspor'dan deniz kazasında hayatını kaybeden Pala çifti için başsağlığı mesajı

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.