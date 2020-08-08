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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı: 4 tutuklama

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.08.2020 11:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma tarafından enerji kablosu çalan 4 şüpheli yakalandı,tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbari çalışmaları neticesinde hurdacılık işi yapan Y.B.’ye hırsızlık malı alüminyum kablo satılacağını öğrendi.

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı: 4 tutuklama

Elazığ’da jandarma tarafından enerji kablosu çalan 4 şüpheli yakalandı,tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbari çalışmaları neticesinde hurdacılık işi yapan Y.B.’ye hırsızlık malı alüminyum kablo satılacağını öğrendi. Ardından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler tespit edilerek fiziki takibe başlandı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler M.A., T.H., E.A., A.Ş. , daha önce kestikleri TEİAŞ’a ait rulo haline getirilmiş yaklaşık 3 ton ağırlığında alüminyum kabloyu araçlarına yüklerken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suç üstü yakalandı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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