Kablo hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli, Manisa ve Uşak'ta, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde 9 ilçede meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Buldan, Honaz, Tavas, Serinhisar, Güney, Çivril, Bekilli, Acıpayam ve Pamukkale ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla hırsızlık şebekesi üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Denizli'nin 9 ilçesi ile Manisa ve Uşak'ta "Bayram Temizliği" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen M.K (41), B.A. (42), S.S. (25), B.U. (24), S.A. (34), F.A. (31), B.U. (41), H.Y. (33), S.A. (34), S.D. (21), E.E. (37), C.Z. (37), M.Y. (25), S.K. (45), K.O. (49) ve P.B. (17) tutuklandı. 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

