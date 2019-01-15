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Kabus gibi bir yolculuk için her şey tamam

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 15.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Uçakla seyahat ederken gördüğünüz en sıra dışı veya iğrenç sahneyi düşünün. Bu fotoğrafları görünce yaşadığınız kötü anınız bir anda aslında o kadar da kötü değilmiş gibi düşündürecek.

Uçaklarda yaşanan garip durumlar diğer yolculuklara göre daha çekilmez oluyor. Hostesler, kabin görevlileri, uçak yolculuğunda görev alan insanlar başlarına gelen kötü deneyimleri son dönemde internette ifşa ederek, durumun biraz daha düzelmesini umut ediyor ama aslında değişen bir şey olmuyor.

İşte eski bir polis memuru ve 7 yıl boyunca uçuş görevlisi olarak çalışan Shawn Kathleen bu duruma daha fazla dayanamayarak sosyal medyanın gücünü kullanmaya başlamış. Kathleen ve arkadaşları, uçak yolculuklarında karşılaştıkları en kötü yolcuları Instagram’da açıtıkları Passenger Shaming adlı hesapta paylaşarak ifşa etmeye başladı. 1000’e yakın yolcunun fotoğrafının veya videosunun paylaşıldığı hesabın 800 bine yakın takipçisi var. Passenger Shaming’in ünü zamanla o kadar çok yayıldı ki, Rolling Stone dergisi tarafından “En İyi 100 Instagram Hesabı”ndan ("100 Best Instagram Accounts") biri olarak gösterildi. İşte Passenger Shaming hesabında paylaşılan o anlardan bazıları...

Kabus gibi bir yolculuk için her şey tamam

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Anahtar Kelimeler:
Passenger Shaming Rolling Stone uçak yolculuğu

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