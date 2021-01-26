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Kaçak avcılar suçüstü yakalandı

26.01.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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Denizli’de ormanlık alanda kaçak yollarla yaban keçisi avlayan 3 şahıs suçüstü yakalandı.Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akaylar mevkiinde kaçak av yapılacağı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Denizli’de ormanlık alanda kaçak yollarla yaban keçisi avlayan 3 şahıs suçüstü yakalandı.
Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akaylar mevkiinde kaçak av yapılacağı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Koruma kontrol personelleri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kaçak avcılığın önüne geçildi. Ekiplerin gittiği bölgede 3 şahıs, yaban keçisi avlarken suçüstü yakalandı. Kaçak avcılar 2 yaban keçisini avladığı öğrenildi. Kaçak avcılık yapan ve 2 yaban keçisini avlayan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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