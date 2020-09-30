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Kaçak avcılık yapan 6 kişiye 8 bin 800 TL para cezası uygulandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kaçak avcılık yapan 6 kişiye 8 bin 800 TL para cezası kesilirken, 49 bin 800 metre balık ağı, 902 adet pinter (tuzak) ve kullanımı yasak olan muhtelif sayıda serpme ağ ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar bu yıl içerisinde yapılan su ürünleri denetimlerine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Kaçak avcılık yapan 6 kişiye 8 bin 800 TL para cezası uygulandı

Afyonkarahisar’da kaçak avcılık yapan 6 kişiye 8 bin 800 TL para cezası kesilirken, 49 bin 800 metre balık ağı, 902 adet pinter (tuzak) ve kullanımı yasak olan muhtelif sayıda serpme ağ ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar bu yıl içerisinde yapılan su ürünleri denetimlerine dair yazılı bir açıklama yaptı. Doğal alanlar ile birlikte 100’e yakın göl, gölet ve baraj göllerinde aralıksız olarak ekipler tarafından denetimlerin sürdürüldüğünü kaydeden Acar, “Bu kapsamda 1 Ocak-30 Ekim tarihlerinde 9 aylık dönemde Covid-19 pandemisine rağmen aralıksız olarak görevine devam eden il müdürlüğümüz ve Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekiplerimiz, Karamık ve Eber Gölleri ile Selevir ve Gebeceler Baraj Göllerinde denetim ve yol kontrolleri yaptı. Denetimler neticesi kaçak avcılıkta kullanılan 498 adet toplam 49 bin 800 metre balık ağı, 902 adet pinter ve kullanımı yasak olan muhtelif sayıda serpme ağ ile malzemeye el konularak imha edilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde ele geçirilen balık ve kerevitler doğal yaşam ortamlarına geri bırakılmış, 6 kişiye de toplam 8 bin 800 TL ceza uygulanmıştır” dedi.

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