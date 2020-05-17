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Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi

İZMİR HABERLERİ  | 17.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

İzinsiz avlanan birçok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz günlerde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci’yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağladı.İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, bakanlık olarak amaçlarının; denetimler yaparak, avlanma süresi boyunca belirtilen kurallara uymayanların denize ve su ürünlerine zarar vermesinin önüne geçmek olduğunu ve bu denetlemelerle su ürünlerinde faaliyet gösterenlere de katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi

İzinsiz avlanan birçok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz günlerde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci’yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağladı.
İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, bakanlık olarak amaçlarının; denetimler yaparak, avlanma süresi boyunca belirtilen kurallara uymayanların denize ve su ürünlerine zarar vermesinin önüne geçmek olduğunu ve bu denetlemelerle su ürünlerinde faaliyet gösterenlere de katkı sağlamak olduğunu belirtti. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da, “Yakalanan deniz patlıcanları Çeşme Marina’da yaşamlarına devam ederken, aynı zamanda marina suyu kalitesini de yükseltmeye devam edecekler. Deniz patlıcanları, deniz dibindeki ekolojik dengeyi de korumaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik projemize destek veren paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi

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