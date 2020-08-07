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Kaçak dökümlere kameralı takip

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine karşı başlattığı mücadeleyi tavizsiz bir şekilde sürdürüyor.Kaçak hafriyat dökümlerinin yoğunluklu olarak yapıldığı alanlarda onlarca kamera ile görüntülü takip sistemi kuran Süleymanpaşa Belediyesi 24 saat gözetim yaparak kısa sürede kaçak dökümlerin ciddi oranda azalmasını sağladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine karşı başlattığı mücadeleyi tavizsiz bir şekilde sürdürüyor.
Kaçak hafriyat dökümlerinin yoğunluklu olarak yapıldığı alanlarda onlarca kamera ile görüntülü takip sistemi kuran Süleymanpaşa Belediyesi 24 saat gözetim yaparak kısa sürede kaçak dökümlerin ciddi oranda azalmasını sağladı. Alınan önlemlerle büyük ölçüde kaçak dökümün önüne geçilmesi sağlanırken, takip sistemleri ile tespit edilen kaçak dökümlerle ilgili de yasal işlem gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili bir kamuoyu duyurusu da yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kaçak hafriyat dökümlerinin verimli tarım arazilerini, yeşil alanları ve su kaynaklarını yok ettiğine vurgu yaparak, önümüzdeki dönemde kaçak dökümlerle mücadelenin tavizsiz olarak sürdürüleceğini belirtti.
Kaçak döküm yapanları çok ağır yaptırımların beklediği uyarısında bulunan Yüksel, “Süleymanpaşa’da, bölgemizin verimli tarım arazilerini, yeşil alanlarını, derelerini ve doğal güzelliklerini kirletici unsurlara karşı yürüttüğümüz yoğun mücadele aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda havadan ve karadan yapılan kameralı denetimler doğrultusunda, ilçe sınırlarımız içindeki alanlara yapılacak kaçak dökümlerle ilgili sorumlular hakkında ağır para cezası yaptırımı uygulanacak. Daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için lütfen çevremizi koruyalım” dedi.
Öte yandan, kaçak hafriyat dökümüne şahit olan duyarlı vatandaşların, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak çevrenin korunmasına katkı sağlayabilecekleri

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