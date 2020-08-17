YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kaçak kenevir ve silahlardan bir gözaltı

Kaçak kenevir ve silahlardan bir gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Malatya’da yasa dışı kaçak olarak ekilmiş 21 bin 500 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir İlçesine bağlı Polatdere Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve 4 ayrı bölgede bulunan bahçesinde yapılan aramada toplamda 21 bin 500 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak kenevir ve silahlardan bir gözaltı

Malatya’da yasa dışı kaçak olarak ekilmiş 21 bin 500 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Doğanşehir İlçesine bağlı Polatdere Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve 4 ayrı bölgede bulunan bahçesinde yapılan aramada toplamda 21 bin 500 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:36
Öğle
12:36
İkindi
16:21
Akşam
19:26
Yatsı
20:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Akademi Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.