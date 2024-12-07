SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Kaçırması atmaktan daha zordu! Boş kaleye isabet bile ettiremedi! Sadece 3 dakika sonra...

Kaçırması atmaktan daha zordu! Boş kaleye isabet bile ettiremedi! Sadece 3 dakika sonra...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 17:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan İzmir ekibinde, dikkat çeken anlardan biri 33. dakikada yaşandı. Brezilyalı oyuncu Juan Santos da Silva, kaçırmanın atmaktan zor olduğu bir pozisyondan faydalanamadı. Ancak bu akılalmaz gol fırsatını kaçıran Santos, sadece 3 dakika sonra sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kaçırması atmaktan daha zordu! Boş kaleye isabet bile ettiremedi! Sadece 3 dakika sonra...

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk devresi İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan karşılaşmada Juan Santos da Silva önce kaçırdığı sonrada attığıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

ZORU BAŞARDI

Screenshot_3

Karşılaşma 0-0 devam ederken savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Göztepeli Ramulo, pası hemen solunda olan Juan'a çıkardı. Juan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu boş ağlara göndermek istedi ancak yerden giden top direğin sağından auta gitti.

3 DAKİKA SONRA ATTI

juan-goztepe-1728312855-150600

Bu yaşanan akılalmaz pozisyondan sadece 3 dakika sonra sahneyi bu sefer attığı gol ile Juan aldı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Brezilyalı yakın mesafeden yaptığı tek vuruşla takımını karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
16:00 71'
Göztepe Göztepe
3 - 0
Adana Demirspor Adana Demirspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de Esad döneminin sonuna mı gelindi? Kentler bir bir düştü: Muhalifler Şam'a girmeye başladı!

Suriye'de Esad döneminin sonuna mı gelindi? Kentler bir bir düştü: Muhalifler Şam'a girmeye başladı!

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

Derbi öncesi yapay zekadan sürpriz tahmin!

Derbi öncesi yapay zekadan sürpriz tahmin!

Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı!

Canlı yayında açıkladı! "Maçı çözebilir" dedi ve... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı!

Galatasaray, Sivas'a 5 eksikle gitti!

Galatasaray, Sivas'a 5 eksikle gitti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.