Kaçırması atmaktan daha zordu! Boş kaleye isabet bile ettiremedi! Sadece 3 dakika sonra...

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk devresi İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan karşılaşmada Juan Santos da Silva önce kaçırdığı sonrada attığıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

ZORU BAŞARDI

Karşılaşma 0-0 devam ederken savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Göztepeli Ramulo, pası hemen solunda olan Juan'a çıkardı. Juan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu boş ağlara göndermek istedi ancak yerden giden top direğin sağından auta gitti.

3 DAKİKA SONRA ATTI

Bu yaşanan akılalmaz pozisyondan sadece 3 dakika sonra sahneyi bu sefer attığı gol ile Juan aldı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Brezilyalı yakın mesafeden yaptığı tek vuruşla takımını karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.