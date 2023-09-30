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Kader Bağları uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kader Bağları dizisi nerede çekiliyor?

30.09.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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Kader Bağları dizisinin çekim yerleri günün araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Yapımcılığını Süreç Film üstlendiği Kader Bağları dizisi, 30 Eylül Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizide Ayça Ayşin Turan, Sevda karakterine, Serkan Çayoğlu ise Kerem karakterine hayat verecek. Peki, Kader Bağları uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kader Bağları dizisi nerede çekiliyor?

Kader Bağları dizisi konusunun gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturduğu dizi dram türünü ele alıyor. İşte Kader Bağları dizisine dair merak edilen soruların yanıtları...

KADER BAĞLARI UYARLAMA MI?

İlk bölüm tanıtımı dikkat çeken Kader Bağları dizisinin gerçek mi yoksa uyarla mı olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

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KADER BAĞLARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kader Bağları dizisinin ilk bölümleri İzmir'in Çeşme ilçesinde, özellikle Ildır semtinde çekilmiştir. Dizi ilerleyen bölümlerde İstanbul'da çekilecektir.

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KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

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KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Kader Bağları oyuncuları arasında, Ayça Ayşin Turan (Sevda), Serkan Çayoğlu (Kerem), Mehmet Aykaç (Savaş), Nazlı Bulum (Aliye), Zeynep Köse (Fevziye), Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet), Sanem Babi (Rana), Betül Çobanoğlu (Perihan), Aslı İçözü (Dilber), Alptekin Serdengeçti (Vedat), Tolga İskit (Selim), Betül Çobanoğlu (Perihan), Yusuf Akgün (Halil) gibi isimler yer alıyor.

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