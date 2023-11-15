Kadıköy Belediyesi hizmet binasında seyyar satıcı-zabıta gerginliği

Alınan bilgiye göre, ilçede seyyar satıcılık yapan Abdurrahman H. (23), tezgahındaki ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konulduğu gerekçesiyle Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Kadıköy Belediyesi hizmet binasına geldi.

Bina girişindeki güvenlik noktasında görevlileri, elindeki yanıcı maddeyle kendisini ateşe vermekle tehdit eden satıcı, ürünlerinin geri verilmesini istedi.

Güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerince olumsuz bir davranışta bulunması engellenen satıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Abdurrahman H. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

