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Kadıköy Belediyesi hizmet binasında seyyar satıcı-zabıta gerginliği

15.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Kadıköy Belediyesi hizmet binasına yanıcı maddeyle gelip, el konulduğunu söylediği mallarını isteyen seyyar satıcı, görevlilerce kontrol altına alınıp polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede seyyar satıcılık yapan Abdurrahman H. (23), tezgahındaki ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konulduğu gerekçesiyle Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Kadıköy Belediyesi hizmet binasına geldi.

Bina girişindeki güvenlik noktasında görevlileri, elindeki yanıcı maddeyle kendisini ateşe vermekle tehdit eden satıcı, ürünlerinin geri verilmesini istedi.

Güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerince olumsuz bir davranışta bulunması engellenen satıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Abdurrahman H. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
satıcı

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