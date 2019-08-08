Kadıköy'de Allahyar'a büyük ilgi

Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.



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