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Kadıköy'de Allahyar'a büyük ilgi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı. İranlı futbolcu maç sonu taraftarlara hatıra fotoğrafı çekip, imza dağıttı.

Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Allahyar cagliari

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