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Kadıköy'de araç pazar yerine daldı! 2'si ağır 8 kişi yaralandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 22.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü, pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kadıköy'de araç pazar yerine daldı! 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Kadıköy’de Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı.

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu, bazı vatandaşları ise altına aldı. Ayrıca çarptığı pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Facia gibi olayda 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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'İNSANLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDI'

O anlara tanık olan Suat Bayraklı, “Olay Cumartesi günü saat 4.30 - 5 sıralarında oldu. Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazara dalış yaptı. Tezgahları devirdi. Araba çok süratliydi. İnsanlar çığlık çığlığaydı. İnsanlar çarpma esnasında sağa sola savruldu. Şahıs 80 yaşının üstündeydi.” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
pazaryeri kadıköy otomobil

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