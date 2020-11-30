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Kadıköy'de gergin anlar! 'Mert Hakan sana ne oluyor?'

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.11.2020 08:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.

Kadıköy'de gergin anlar! 'Mert Hakan sana ne oluyor?'

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlarken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dördüncü hakeme tepki gösterdi.

İlk yarının son bölümlerinde maçın hakemine tepki gösteren Yalçın, sarı kartla cezalandırılırken ilk yarının bitmesinin ardından Sergen Yalçın soluğu 4. hakemin yanında aldı.

İlk yarıda Pelkas’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Yalçın, pozisyonun avantaja bırakılmaması nedeniyle tepki gösterirken bu pozisyonu hatırlatarak "Benim atağımı niye kesiyorsun" tepkisi gösterdi.

Yalçın’ın tepkisinin ardından Beşiktaş’ın teknik ekibinden bir isim daha aynı şekilde tepki gösterirken Fenerbahçe Kulübesi’nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil oldu. Bunun üzerine Beşiktaş teknik ekibinden bir isim Mert Hakan Yandaş’a "Sana ne oluyor" deyince ortalık karıştı. Yedek kulübeleri her iki tarafı da sakinleştirirken taraflar soyunma odasına gergin şekilde girdi. (IHA)

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