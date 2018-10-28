Kadıköy'de İsmail Kartal'a destek, Fenerbahçeli futbolculara küfür!

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakada Başkent ekibinin Teknik Direktörü İsmail Kartal’a Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlardan destek geldi.
Kale arkası tribünlerden başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken, Kartal kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.
3-0'DAN SONRA BÜYÜK TEPKİ
Öte yandan Ankaragücü'nün skoru 3-0 yapmasının ardından taraftarlar, tüm futbolculara tepki gösterdi ve ''Formayı çıkartın, s... in gidin'' diye uzun süreli tezahüratta bulundular.
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