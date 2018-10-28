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Kadıköy'de İsmail Kartal'a destek, Fenerbahçeli futbolculara küfür!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında sarı-lacivertli tribünlerden Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’a destek tezahüratları yapıldı. Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca, sarı-lacivertli futbolculara küfürlü tezahüratlarla tepki gösterdi.

Kadıköy'de İsmail Kartal'a destek, Fenerbahçeli futbolculara küfür!

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakada Başkent ekibinin Teknik Direktörü İsmail Kartal’a Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlardan destek geldi.

Kale arkası tribünlerden başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken, Kartal kendisine yapılan tezahüratlara el sallayarak karşılık verdi.

3-0'DAN SONRA BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Ankaragücü'nün skoru 3-0 yapmasının ardından taraftarlar, tüm futbolculara tepki gösterdi ve ''Formayı çıkartın, s... in gidin'' diye uzun süreli tezahüratta bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe taraftar ismail kartal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
tebrkler İsmail Kartal sayende cocu ya da noktayı koydular
abı en buyuk sorumlu ali koç küme düşürücek resmen fb yı
zuhahahahhahah:))))
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