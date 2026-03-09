SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kadıköy’de nefes kesen maçı Fenerbahçe kazandı! Yüksel Yıldırım çıldırdı: "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik"

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe evinde 89.dakikasına 2-1 geride girdiği maçtan son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle derin bir nefes alırken, maçın ardından yaşanan büyük gerginlik yok artık dedirtti. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile sarı-lacivertli taraftar arasındaki sözlü tartışma gündem olurken, maçın ardından konuşan Yıldırım'ın Fenerbahçe hakkın söyledikleri ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Kadıköy’de nefes kesen maçı Fenerbahçe kazandı! Yüksel Yıldırım çıldırdı: "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik"
Burak Kavuncu

Kadıköy'de dün gece tarihi bir gece yaşandı. Galibiyeti son anda kaçıran Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından bağlandığı Beyaz Tv'de zehir zemberek sözler kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN İÇİNDEN GEÇERDİK..."

Kadıköy’de nefes kesen maçı Fenerbahçe kazandı! Yüksel Yıldırım çıldırdı: "Fenerbahçe nin içinden geçerdik" 1

Maçın sona ermesinin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Perşembe günü Avrupa'da çok önemli maçımız var. Hoca bu yüzden bir süreden sonra oyuncuları dinlendirmek için değişiklikler yaptı. Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik."

"KARŞILARINDA YÜKSEL YILDIRIM VAR! SAYGI GÖSTERECEKLER..."

Kadıköy’de nefes kesen maçı Fenerbahçe kazandı! Yüksel Yıldırım çıldırdı: "Fenerbahçe nin içinden geçerdik" 2

Muhabir: Fenerbahçeliler size kırgın...

Yüksel Yıldırım: "Bana ne ya! Bana ne! Karşılarında Yüksel Yıldırım var saygı gösterecekler. Ben kaybetmişim tebrik ediyorum."

'HAKEMİN BOĞAZINA SARILMIŞLAR' DEDİ! HEMEN YALANLAMA GELDİ...

Kadıköy’de nefes kesen maçı Fenerbahçe kazandı! Yüksel Yıldırım çıldırdı: "Fenerbahçe nin içinden geçerdik" 3

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından, "Devre arasında Fenerbahçeliler hakemin boğazına sarılmış diye laflar geldi, bilmiyorum, gözümle görmedim. Hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum! Tribünde söyledi arkadaşlar." derken, bu açıklamalara sarı-lacivertlilerden jet hızında yalanlama geldi.

FENERBAHÇE GECE YARISI AÇIKLAMA YAYINLADI!

Kadıköy’de nefes kesen maçı Fenerbahçe kazandı! Yüksel Yıldırım çıldırdı: "Fenerbahçe nin içinden geçerdik" 4

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız.

Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba göstermiştir.

Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz.

Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıtSosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıt
Kadıköy'de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım F.Bahçeli taraftarlarla birbirine girdi: G.Saray'ı duyunca çıldırdıKadıköy'de tribünler karıştı! Yüksel Yıldırım F.Bahçeli taraftarlarla birbirine girdi: G.Saray'ı duyunca çıldırdı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Samsunspor VAR Küfür Yüksel Yıldırım Sadettin Saran fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.