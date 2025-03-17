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KADIKÖY'DE ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ! SAMSUN'A PUAN KAYBEDERSEN, FLORYA'DA ŞAMPİYONLUK HAZIRLIKLARI BAŞLAR! BENDEN SÖYLEMESİ…

17.03.2025 21:28
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Fenerbahçe kendini de yönetimi de ateşe attı. Samsunspor karşısında hem de Kadıköy'de 0-0 berabere kalarak Galatasaray'a altın tepside şampiyonluk fırsatı sundular. Galatasaray'ın 2 gün önce Antalyaspor'u kendi evinde 4-0 mağlup ettiği maçın ardından reaksiyon bu mu olmalıydı?

Samsun kalesine şut çekmeyi unutan bir Fenerbahçe izledik. Tıplı Guardiola'nın Barcelona'sı gibi. Ama Guardiola'nın takımı atakları sonuçlandırıp golü atıyordu. Fenerbahçe'de gol vuruşu yetersiz kalınca puanlar paylaşıldı. Maç sonunda Kadıköy'deki huzursuzluk tüm ülkenin üstüne kara bulut gibi çöktü.

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Sabah işi olup işe giden Fenerbahçeliler, okulu olup okula gitmek zorunda olan öğrenciler Fenerbahçe'nin bu oyunu yüzünden kötü bir gün geçirmişlerdir. Hayal edilenle gerçekte yaşananlar arasında uçurum fark var. Hele ki sezon başında harcanan paraları düşününce transfer yasağı bulunan Samsun'u nasıl yenemezsin? Florya'da şampiyonluk için planlar başlamıştır benden söylemesi...

Ligin diğer haftalarında çok da sürprizler yaşanmadı. Beşiktaş yine Konyaspor deplasmanında kaybetti. Göztepe, Eyüp ile kendi evinde berabere kaldı ve kimseyi üzmedi. Haftanın diğer sürprizi de bence Trabzonspor'un deplasmanda Başakşehir'e 3 atması oldu. Büyük takım algısını hatırlayan bordo-mavililer kendine geldi.

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