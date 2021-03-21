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'Kadıköy Panteri' Pancu'dan derbi paylaşımı

21.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saatler kala siyah-beyazlıların ‘Kadıköy Panteri' lakaplı eski futbolcusu Daniel Gabriel Pancu'dan flaş bir paylaşım geldi.

'Kadıköy Panteri' Pancu'dan derbi paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın eski Rumen golcüsü Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı geldi. Pancu, 2005'te Beşiktaş'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği bir fotoğrafı kullanarak "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartallllllllll" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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