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  4. Kadıköy ve Kartal'da 9 bin 500'e yakın riskli yapı yıkıldı

Kadıköy ve Kartal'da 9 bin 500'e yakın riskli yapı yıkıldı

21.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sit alanı Adalar'da ve İstanbul'un yeni ilçelerinden Arnavutköy'de deprem riski taşıyan yapı bulunmuyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kadıköy ve Kartal'da 9 bin 500'e yakın riskli bina ortadan kaldırıldı.

Kadıköy Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından itibaren riskli binalar yıkılmaya başlandı.

Kadıköy'de bulunan 4 bin 598 riskli yapıdan 4 bin 214'ü uzlaşmayla yıkılırken, 384 yapının yasal süreçleri devam ediyor.

Kartal'da da son 10 yıl içerisinde riskli olduğu tespit edilen 5 bin 717 yapıdan 5 bin 203'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesine yönelik çalışmalarını sürdüren belediye, öncelikli müdahale alanlarını belirliyor.

Yürütülen çalışmalarla riskliliği kesinleşen binaların yasal mevzuat çerçevesinde tahliye ve yıkım işlerinin takibini yürüten belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kira ve taşınma yardımları konusunda bina sakinlerinin başvurularını alarak gerekli süreçleri yerine getiriyor.

ADALAR'DA KORUMA KARARI UYGULANIYOR

İstanbul'un sit (koruma) alanı olan Adalar'da ise kentsel dönüşüm uygulaması yapılacak alan bulunmuyor.

Adalar Belediyesinden alınan bilgiye göre, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 31 Mart 1984'te "sit alanları bütünü" ilan edilen Adalar'da (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef adası) afet riskli alanlar, ilgili kanunlar çerçevesinde mikrobölgeleme çalışmalarında yapılan tespitler sonucunda ele alınıyor. İnşaat çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili kurumlardan onay alınması gerekiyor.

Küçükçekmece, Çatalca ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin 2009 yılında bazı alanlarını içine alarak ilçe statüsü kazanan Arnavutköy'de de binaların çoğu yakın zamanda inşa edilmiş olduğundan kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm Kadıköy Belediyesi

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