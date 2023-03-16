Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Caferağa Mahallesi Dr. İhsan Ünlüer Sokak'taki 2 katlı tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve esnafın yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi taş binanın merhum gazeteci ve yazar Dr. İhsan Ünlüer’e ait olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında evde olduğu öğrenilen Ünlüer'in eşi Ayten Ünlüer, itfaiyenin çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Binada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

