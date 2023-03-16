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  4. Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

16.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bulunan 2 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Caferağa Mahallesi Dr. İhsan Ünlüer Sokak'taki 2 katlı tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ve esnafın yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi taş binanın merhum gazeteci ve yazar Dr. İhsan Ünlüer’e ait olduğu öğrenildi.

Yangın sırasında evde olduğu öğrenilen Ünlüer'in eşi Ayten Ünlüer, itfaiyenin çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Binada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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yangın Kadıköy bina tarihi

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