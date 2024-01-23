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  4. Kadıköy’de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kadıköy’de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İHA İHA
23.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de birbiriyle yarış yapan aşırı hızlı iki araç, park halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy’de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Emircan Y. hakimiyetindeki Mercedes marka 06 RA 798 plakalı araç ile ismi ve plakası öğrenilemeyen araç cadde üzerinde hız yarışı yaparken, Emircan Y.’nin kullandığı araç kontrolden çıkarak önce seyir halindeki Onur Furkan D.’nin kullandığı 41 KM 503 plakalı araca, ardından da park halinde bekleyen Cuma S. kontrolündeki Hyundai marka 34 TES 29 plakalı araca çarptı. Yine aynı şekilde kontrolden çıkan Mercedes marka araç da kazaya karışarak hasar aldı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada ticari taksi şoförü Cuma S. ve Emircan Y. yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücülerine alkol testi yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy’de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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