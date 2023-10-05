YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de bir otoparkta bulunan 3 araç alev alev yandı

Kadıköy’de bir otoparkta bulunan 3 araç alev alev yandı

05.10.2023 07:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kadıköy’de bir otoparkta bulunan 3 araç alev alev yandı

Otoparktaki 2 araca daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın neticesinde 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay 02.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Paşa Sokak üzerinde bulunan bir binanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının diğer araçlara da sıçramasıyla 3 araç birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yangında zarar gören araçlardan birinin sahibi Kerim Eroğlu, “Patlama sesiyle uyandık, evimizin penceresinden baktığımızda 1 aracın alev aldığını gördüm. Hemen benim aracın yanındaki aracın. Ondan sonra diğer araçlara sıçradı. Nasıl olduğunu tam göremedik, sadece yangın başladığında görebildik.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildiŞanlıurfa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 6 bin 300 mermi ele geçirildi
Kütahya'da semt pazarında silahla vurulan 2 esnaf hastaneye kaldırıldıKütahya'da semt pazarında silahla vurulan 2 esnaf hastaneye kaldırıldı
Farklı ülkelerden gelen seramik sanatçıları Gordion Antik Kenti'ni gezdiFarklı ülkelerden gelen seramik sanatçıları Gordion Antik Kenti'ni gezdi
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Erenköy pinar eczanesi
Kadikoy
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Su eczanesi
Kartal
Bağlarçeşme eczanesi
Esenyurt
Çapan eczanesi
Sancaktepe
Mert eczanesi
Uskudar
Mavi yaşam eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.