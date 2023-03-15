YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy’de helikopter destekli ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Kadıköy’de helikopter destekli ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

15.03.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada narkotik köpeği de araçları didik didik aradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Özel Harekat polisleri yer aldı. Kadıköy’de Kuşdili Caddesi’nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği de şüpheli bulunan araçları didik didik aradı. Huzur uygulamasına, Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı polis helikopteri havadan destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendiFatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Fatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendiFatih’te Kur’an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Başantrenör Özgür Adıgüzel vefat ettiBaşantrenör Özgür Adıgüzel vefat etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mart Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:10
Öğle
13:18
İkindi
16:37
Akşam
19:17
Yatsı
20:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Mart Çarşamba

Şi̇fa Eczanesi̇
Sile
İzzetpaşa Eczanesi̇
Sisli
Şahi̇n Eczanesi̇
Bahcelievler
İlayda Eczanesi̇
Sultangazi
İda Eczanesi̇
Atasehir
İdeal Eczanesi̇
Kadikoy
Özüm Eczanesi̇
Esenyurt
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.