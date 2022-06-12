Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen 70 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Serasker Caddesi'nde toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.



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