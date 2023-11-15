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Kadıköy'de otomobilin ticari taksi ve park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

15.11.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kadıköy'de otomobilin ticari taksi ve park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde, Ö.C.K. idaresindeki 34 TP 8107 plakalı otomobil, B.B'nin kullandığı 34 TGL 89 plakalı ticari taksiye daha sonra da 34 AGU 799 plakalı park halindeki otomobile çarptı.

Kaza sırasında ticari taksi şoförü B.B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri B.B'yi sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. B.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy

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