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Kadıköy’de üst geçide çarpan kamyonet devrildi

İHA İHA
01.04.2024 11:01
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Kadıköy’de mobilya yüklü kapalı kasa kamyonet önce üst geçitte çarptı, ardından da devrildi.

Kadıköy’de üst geçide çarpan kamyonet devrildi

Kazada ölen veya yaralanan olmazken kamyonetin içindeki mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Çorum’dan İstanbul’a mobilya taşıyan, Eray Tufan hakimiyetindeki Ford marka 19 AAU 940 plakalı kapalı kasa kamyonet seyir halindeyken sürücüsünün yüksekliği hesaplayamaması nedeniyle üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonetin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken çevredeki sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis trafiği kontrollü şekilde sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fazlı Güngör, "Çorum’dan gelen aracımız devrildi. Yüksekliği hesap etmemiş. Can kaybımız yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Kadıköy’de üst geçide çarpan kamyonet devrildi

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