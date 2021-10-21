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Kadın Acil Destek Uygulamasına uluslararası ödül

21.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığının 2018'de hayata geçirdiği mobil uygulama KADES, 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü - Ödül, İtalyan Parlamentosu'nda 18 Kasım'da düzenlenecek törenle verilecek

İçişleri Bakanlığınca, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlayan KADES mobil uygulaması, uluslararası alanda dikkati çekti.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, Paris'teki 15. Genel Kurulu Toplantısında, "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında KADES'i ödüle layık gördü.

KADES'in ödülü, 18 Kasım'da Roma'da, İtalyan Parlamentosu'nda düzenlenecek törenle verilecek.

Mobil uygulama KADES, 2018'den bu yana 2 milyon 659 bin 12 kişi tarafından yüklendi. Emniyet ve jandarma ekipleri, bugüne kadar KADES üzerinden yapılan 215 bin 387 ihbara müdahale etti. Anında ihbar bölgelerine yönlendirilen ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesini sağladı.

- Akdeniz Parlamenterler Asamblesi

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve siyasal konularda iş birliği sağlanması amacıyla faaliyet yürüten Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, her yıl faaliyetleriyle bölge halkları arasında karşılıklı anlayış, sosyoekonomik iş birliği, siyasi diyalog, güven inşası ve çatışma çözümünün güçlendirilmesine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara ödüller veriyor.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin, 29 üyesi ve 4 gözlemci üyesi bulunuyor. Üye ülkeler şöyle:

"Türkiye, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Hırvatistan, Fas, İsrail, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Libya, Malta, Monako, Karadağ, Moritanya, Andorra, Bosna-Hersek, San Marino, Suriye, Slovenya, Romanya, Filistin ve Tunus."

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