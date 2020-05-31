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Kadın antrenörler, fırsat eşitliği istiyor

FUTBOL HABERLERİ  | 31.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kadın Futbol Kulüpler Birliği'nin çalışma grubunda bir araya gelen kadın antrenörler, mesleklerinde yaşadıkları zorlukları dile getirerek, TFF'den bu konuda daha fazla destek istediler.

Kadın antrenörler, fırsat eşitliği istiyor

Kadın Futbol Ligleri'nde aktif olarak çalışan antrenör kadınlar, Kadın Futbol Kulüpler Birliği’nin öncülük ettiği çalışma grubunda bir araya geldiler. Antrenörler, mesleklerinde yaşadıkları zorlukları paylaşırken, futbolun içinde kadın algısının daha yukarıya taşınması ihtiyacından ve TFF’nin bu konuda yapması gerekenlerden bahsettiler.

Özellikle fırsatlara erişimde eşitlik istediklerini söyleyen katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen TFF C kurslarının puanlamalarında ve UEFA A/B kurslarına katılımda aktif olarak çalışan antrenör kadınlara daha fazla destek olunmasını talep ettiler. Erkek egemen bir alan olan futbolda kadınların hakları için çalışmaya devam etme kararı alan antrenörler, toplantılarını sürdürülerek çalışmaların devamı kararı aldılar.

Kulüpler Birliği adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni sezona dair verecekleri raporda antrenörlerin olanaklara eşit erişimine adil temsiline dair görüşleri de sunacaklarını söyledi. Çelik antrenörler çalışma grubunun bugüne kadar bir eksik olduğunu, birliğin eşit futbol vizyonu ile antrenörlerden sonra diğer alanlarda da adil temsil için çalışma grupları oluşturulacağını ifade etti.

Telekonferans üzerinden yapılan toplantıya Adana, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli illerindeki kadın futbol takımlarını çalıştıran sekiz antrenör katıldı. Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

(İHA)

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