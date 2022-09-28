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Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası öncesi son kampı başladı

28.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası öncesi son kampı başladı

Kadın Boks Milli Takımı'nın, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son kampı, Kastamonu'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa 5 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'na 8 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Diğer sporcuların kampa ekim ayı başında katılacağını belirten Yiğit, "Takımımız moral, motivasyon ve performans olarak üst düzeyde. Bundan önce üç kamp yaptık. Kondisyon ve kuvvet olarak eksikliğimiz yok. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Yiğit, kampın 10 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.

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Kastamonu Boks avrupa şampiyonası

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