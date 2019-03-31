Kadın'da Sarp ve Bahar'a ne oldu? Bahar ve Nezir evleniyor mu? Kadın 56. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 56. yeni bölümüyle 2 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, Nezir aldığı şok kararı açıklıyor. Nezir herkesi serbest bırakmak için, rehin tuttuğu Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini söylüyor. Nezir'in 'Yakında çok mutlu bir haber vereceğim sizlere. Benim düğünüme hazır olun. Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni

karınla mı evleneceğim? Ne olursa olsun bahçemde koşturan senin çocukların olacak' sözleri Sarp'ı yıkıyor.

Annesi ve babası ise Bahar ve çocuklarının yerini arıyor. Sarp'ın mesajı ise yerine ulaşıyor. Nezir'in evine polis baskın yapıyor ancak kimseyi bulamıyor. Bahar ve Sarp'ın çocuklarıyla birlikte evine gelmesi ise 'Bahar ve Sarp kurtuldu mu?' sorusunu akıllara getirdi.

NEZİR VE BAHAR EVLENDİ Mİ?

Kadın son bölümde, Pırıl ve Bahar'ı rehin tutan Nezir, yemek yedikleri sırada şok bir teklifte bulundu. Nezir, Bahar ve Pırıl'a evlenme teklif etti. Peki Pırıl ve Bahar, Sarp'ın hayatını kurtarmak için Nezir'le evlenecek mi?Pırıl ise Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalışarak 'Nezir benden nefret ediyor ama senden etmiyor. Nezir'le evlenirsen bu sefaletten kurtulursun' diyor.