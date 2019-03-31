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Kadın'da Sarp ve Bahar'a ne oldu? Bahar ve Nezir evleniyor mu? Kadın 56. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2019 01:12 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 56. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kadın yeni bölümünde Nezir, Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini açıklıyor.Pırıl, Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalışıyor. Nezir ise Sarp'a 'Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni karınla mı evleneceğim?' diyor. Peki Bahar gerçekten Nezir'le evlenecek mi? Kadın'ın 56. yeni bölüm 2. fragmanında ise Bahar ve çocuklarının evlerine gelmesi dikkat çekiyor. Bahar ve Sarp, Nezir'den kurtuldu mu? İşte Kadın 56. yeni bölüm fragmanları

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 56. yeni bölümüyle 2 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, Nezir aldığı şok kararı açıklıyor. Nezir herkesi serbest bırakmak için, rehin tuttuğu Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini söylüyor. Nezir'in 'Yakında çok mutlu bir haber vereceğim sizlere. Benim düğünüme hazır olun. Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni
karınla mı evleneceğim? Ne olursa olsun bahçemde koşturan senin çocukların olacak' sözleri Sarp'ı yıkıyor.

Annesi ve babası ise Bahar ve çocuklarının yerini arıyor. Sarp'ın mesajı ise yerine ulaşıyor. Nezir'in evine polis baskın yapıyor ancak kimseyi bulamıyor. Bahar ve Sarp'ın çocuklarıyla birlikte evine gelmesi ise 'Bahar ve Sarp kurtuldu mu?' sorusunu akıllara getirdi.

NEZİR VE BAHAR EVLENDİ Mİ?
Kadın son bölümde, Pırıl ve Bahar'ı rehin tutan Nezir, yemek yedikleri sırada şok bir teklifte bulundu. Nezir, Bahar ve Pırıl'a evlenme teklif etti. Peki Pırıl ve Bahar, Sarp'ın hayatını kurtarmak için Nezir'le evlenecek mi?Pırıl ise Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalışarak 'Nezir benden nefret ediyor ama senden etmiyor. Nezir'le evlenirsen bu sefaletten kurtulursun' diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son bölümde Arif ise Bahar ve çocuklarını korumak için kendisini feda etti ve hapse girdi. Kardeşinin avukatı olduğunu öğrenmesiyle kafası karışan Arif’in bu süreçteki en büyük şanslarından biri Kısmet’tir. Olayı en ince detaylarına kadar inceleyen Kısmet, abisine atılan iftirayı çözene kadar bu işin peşini bırakmayacaktır. Araştırmaları sonucunda da Arif’in sırrına çok yaklaşan Kısmet, Arif’i hapishaneden kurtarabilecek midir?

Eli kolu bağlı olan Sarp, tüm olanların kendi suçu olduğunu düşündüğü için her geçen gün kendinden daha çok nefret eder. Bahar, Nisan ve Doruk’a belli etmemeye çalışsa da, Sarp’a bir zarar verilmesinden çok korkmaktadır. Sarp ile bir oyun oynayan ve bir seçim yapmasını isteyen Nezir ise, onun canını yakmak için birine zarar vermekte kararlıdır

Kardeşinin avukatı olduğunu öğrenmesiyle kafası karışan Arif’in bu süreçteki en büyük şanslarından biri Kısmet’tir. Olayı en ince detaylarına kadar inceleyen Kısmet, abisine atılan iftirayı çözene kadar bu işin peşini bırakmayacaktır. Araştırmaları sonucunda da Arif’in sırrına çok yaklaşan Kısmet, Arif’i hapishaneden kurtarabilecek midir?

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