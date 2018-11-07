Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisi 38. son bölümüyle 6 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Şirin'in kardeşi Bahar'a iliğini vermesi karşılığında intikam için Sarp'la birlikte olduğu son bölümün hemen ardından Kadın'ın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kadın dizisi 39. bölümde Şirin'e hayatının şokunu Sarp'ın karısı Pırıl yaşatıyor. Bahar'ın Sarp'ın cep telefonuna gönderdiği tehdit mesajını ve videoyu gören Pırıl ani bir karar alıyor. Eşi Sarp'ın kendi evlerinde Şirin'le birlikte olduğunu anlayan Pırıl, yaptığı kötülüğü ödetmek için Şirin'in baba evine gidiyor. Pırıl, Şirin ve Bahar'ın anne babasına 'Ben Sarp'ın karısıyım. Kızınıza neden bir kaç gün önce kocamla yattığını sormak için geldim. Kızınız aynı zamanda babamın sevgilisi. Kızınız babamla beraberken aynı zamanda kocamla yattı' dedi ve Şirin'in çektiği videoyu gösterdi. Şirin'in babası ise kızını evden kovdu ve evlatlıktan reddetti.

Kadın dizisi son bölümde hastanede ölüm kalım savaşı veren Bahar'ın tek kurtuluş yolu olan ilik nakli için Sarp Şirin'in yanına gitti. Şirin'e gözyaşları içinde yalvaran Sarp, kardeşi Bahar'a iliğini vermesini istedi. Şirin ise odadan herkesi çıkarttı ve Sarp'tan soyunmasını istedi. Kardeşi Bahar'dan intikam almak için iliğini vermek karşılığında Sarp'la beraber olan Şirin, olan biteni ise videoya çekti. Hastanede karşısında Şirin'i görünce duygulanan Bahar'ın sevinci ise kısa sürdü. Şirin, Bahar'a 'Sarp'ın bana sahip olmasına izin vermemeliydim' dedi. Bahar'ı Sarp'la yıkan Şirin iliğini ise verdi.