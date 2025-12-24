MAGAZİN

İbrahim Selim Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti! Yaş farkı gündemde

Oyuncu İbrahim Selim geçtiğimiz hafta aşkını ilan ettiği sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti. Çift mutlu anlarını da sosyal medyadan duyurdu.

İbrahim Selim Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti! Yaş farkı gündemde

Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi projelerde yer alan İbrahim Selim'in aşk hayatı gündemde. Oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını açıklamıştı.

YAŞ FARKI MERAK EDİLDİ

Aşkını ilan eden oyuncunun paylaşımı sonrası çiftin arasındaki yaş farkı konuşuldu.

Kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşadığını duyuran Selim kararını verdi. İbrahim Selim sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklif etti.

İbrahim Selim Ayşe Şeyma Keten e evlilik teklif etti! Yaş farkı gündemde 1

Mutluluklarını takipçileriyle paylaşan İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, paylaşımlarına; "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" notunu düştü.

İbrahim Selim Ayşe Şeyma Keten e evlilik teklif etti! Yaş farkı gündemde 2

