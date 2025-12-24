Ozan Akbaba’nın eşi kalp ameliyatı geçirdi: Uzak Şehir setine gitmiyor!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin başrolü Ozan Akbaba’nın zor günler geçiriyor. “Uzak Şehir” dizisinin Cihan Albora’sı Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi.

Yaşanan zorlu ameliyat için ünlü oyuncu dizi çekimlerinden izin aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatan Buket Akbaba, dün sabah ameliyata girdi.

Operasyon öğlen saatlerinde bitti. Başarılı geçen ameliyat sonrası kalp damarlarıyla ilgili yaşanan problemi giderilen Akbaba yoğun bakım odasına alındı. Yarın normal odaya alınması beklenen Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor.



YENİ BÖLÜM YAYINI NETLEŞMEDİ

Öte yandan haftaya Uzak Şehir’in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netleşmedi. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.