YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

13.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

İSTANBUL (AA) - Çeşitli kadın derneklerine üye bir grup, Kadıköy'de Mihriban Arduç'un birlikte kafe işlettiği Hakan Asilkan tarafından öldürülmesini protesto etti.

Cinayetin işlendiği Osmanağa Mahallesi'ndeki kafenin önüne gelen kadınlar, "Kadın dayanışması yaşatır" ve "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına yapılan açıklamada, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Kafenin camına ''Hayatımız haklarımız bizim'' yazılı pankart asan kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde Mihriban Arduç, birlikte kafe işlettiği Hakan Asilkan tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hakan Asilkan, polis ekipleri tarafından Bostancı'da olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlının, ''kasten yaralama'' suçundan emniyette kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Kadın dernekleri, Kadıköy'deki cinayeti protesto etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlandıAkit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındıAntalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak beklediKarabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.