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Kadın dizisi 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'a doktorundan şok haber

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 01:47 | Son Güncelleme

Fox TV'de yeni sezonuyla ekrana gelen Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kadın dizisinin 34. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın dizisi 34. bölüm fragmanında, Bahar doktorundan şok bir haber alıyor. Kardeşinin iliğinin kendisine uymadığını ve Şirin'in iliğinin kendisine uyduğunu öğrenen Bahar büyük bir şok yaşadı. Şirin'e muhtaç olmak istemeyen Bahar aldığı haberle yıkıldı. İşte Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı...

Kadın dizisi 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'a doktorundan şok haber

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın yeni sezonu 2 Ekim Salı akşamı yayınlanan 33. bölümüyle açtı. Kadın son bölümde, Bahar ile Sarp karşılaşmanın eşiğinden döndü. Sarp’ın annesinin havuzda ölü halde olduğunu gören Pırıl’ın telefonu Sarp’ı yolundan döndürdü. Doruk babasını gördü ve bunu Bahar ile Nisan’a söyledi. Ayrıca son bölümde Sarp’ın geçmişine dair gizemler gün yüzüne çıkmaya başladı.

KADIN YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamaz. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapılmıştır. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşecektir. Sarp'ın geçmişine dair gizemler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Sarp sudan çıkarılıyor ve başında Pırıl var. İkili o gün ilk kez karşılaşıyor.

Doruk annesinin yanına gelince babasını gördüğünü söylüyor. Hatice ve Şirin geriliyor. Bahar buna inanmıyor. Doruk, Nisanla beraber dışarı babalarına bakmaya gidiyor. Bahar da peşlerinden gidiyor. Arif, Şirin'in iğneleyici sözlerinden sonra adeta yıkılıyor. Nisan ile Doruk baba diye koşark bahçeye çıkıyor ama Sarp orada değil. Nisan'ın baba diye haykırışı ile Bahar'ın gözyaşları sel oluyor. Nisan, Doruk ve Bahar birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. Şirin atak geçiriyor. Hatice telaşa kapılıp Şirin'in elini yüzünü yıkıyor.

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