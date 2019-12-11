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Kadın dizisi 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif aşkı yeniden başladı! Kadın 75. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2019 02:42 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Kadın 75. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın son bölümde Arif'in aşk itirafıyla Bahar duygusal anlar yaşadı.Kadın'ın 76. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde sahilde gezen Arif ve Bahar'ın eğlenceli anları dikkat çekiyor. Bahar yıllar önce Arif'in aldığı kalpli kolyeyi yeniden takıyor. Eski sevgililer arasındaki aşk ise yeniden başlıyor. İşte Kadın 76. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 75. son bölümüyle 10 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın 76. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından Fox TV tarafından yayınlandı.

"YALAN DEĞİLDİ BENİ SEVDİĞİN"

Kadın son bölümde Arif ve Bahar arasındaki aşk yeniden alevlendi. Arif'in "Yalan değildi beni sevdiğin ve bizim aşkımız. Ama işte o da bizim gibi talihsizdi" sözleri sonrasında duygusal anlar yaşandı.

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Bahar, Arif'e sarılmayı hayal etti.

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Yeni bölüm fragmanında ise Bahar ve Arif uzun zaman sonra yeniden mutlu anlar yaşıyor. Sarp'ın boynunda kopararak attığı, Arif'in hediyesi olan kalpli kolyeyi ise Bahar yeniden takıyor.

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KADIN DİZİSİ SON BÖLÜM KONUSU

Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Satılmış’ın Ceyda ve Emre’nin biyolojik çocuğu olduğunun kanıtlanması ise Ceyda’yı hiç istemediği bir durumun içine sokar. Arda’dan ayrılmak ve onun asla üzülmesini istemeyen Ceyda ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çünkü Satılmış alıştığı çocuklara hiç benzememektedir.

Bahar’ı Cem ile görmesi ise Şirin’in eline bir koz daha vermiştir. Arif’in önünde Bahar’ın Cem ile sevgili olduğunu ima etmesi herkesi büyük bir şoka uğratır. Bundan etkilenen Bahar da soluğu Arif’in yanında alır. Arif ne kadar belli etmek istemese de Bahar’a karşı beslediği aşk hala ilk günkü gibidir ve bunu açıkça belli eder. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Arif’e karşı atacağı adım ne olacaktır?

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