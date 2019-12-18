MAGAZİN

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2019 03:03 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Kadın 76. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın son bölümde Arif ve Bahar'ın sahildeki romantik anları dikkat çekti. Kadın'ın 77. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölüm fragmanında, Arif'in üniversite arkadaşlarıyla buluşmasına Bahar da katılmak istiyor. Bahar'ın davete gitme teklifi Arif'i şaşırtıyor. İşte Kadın 77. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 76. son bölümüyle 17 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın 77. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından Fox TV tarafından yayınlandı.

Kadın yeni bölüm fragmanında, Arif ve Bahar arasında yeniden sıcak rüzgarlar esiyor. Arkadaşlarından davet gelen Arif'in "Üniversiteden arkadaşlar toplanmış, beni de ısrarlar arıyorlar. Oraya herkes şimdi, eşiyle sevgilisiyle geliyor" sözlerine Bahar kayıtsız kalmıyor. Arif'e davete birlikte gitme teklifi yapan Bahar, "Eğer teksin diye gitmemezlik yapıyorsan, gelirim ben seninle" diyor.

Kadın_76 (5)

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Kadın_76 (2)

Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!
Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadın 76. son bölüm izle kadın dizisi kadın son bölüm kadın 77. yeni bölüm fragmanı kadın arif bahar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

Mucize Doktor dizisine yeni bölümde sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.