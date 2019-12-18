Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 76. son bölümüyle 17 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın 77. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından Fox TV tarafından yayınlandı.

Kadın yeni bölüm fragmanında, Arif ve Bahar arasında yeniden sıcak rüzgarlar esiyor. Arkadaşlarından davet gelen Arif'in "Üniversiteden arkadaşlar toplanmış, beni de ısrarlar arıyorlar. Oraya herkes şimdi, eşiyle sevgilisiyle geliyor" sözlerine Bahar kayıtsız kalmıyor. Arif'e davete birlikte gitme teklifi yapan Bahar, "Eğer teksin diye gitmemezlik yapıyorsan, gelirim ben seninle" diyor.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.

