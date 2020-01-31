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Kadın dizisi oyuncuları veda yemeğinde buluştu!

DİZİ HABERLERİ  | 31.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

FOX’un yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinin ekibi ve oyuncuları, geçtiğimiz akşam, final bölümüne son bir hafta kala Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir araya gelerek, yemek yediler ve başarılarını taçlandırdılar.

Kadın dizisi oyuncuları veda yemeğinde buluştu!

FOX’un yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinin ekibi ve oyuncuları, geçtiğimiz akşam, final bölümüne son bir hafta kala Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir araya gelerek, yemek yediler ve başarılarını taçlandırdılar.

Evrim Doğan

MEDYAPIM ve MF Yapım ortak projesi olan “Kadın”ın yemeğine yapımcılar Faruk Bayhan ile Fatih Aksoy’un yanı sıra oyunculardan Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katılım gösterdi.

Gökçe Eyüboğlu

Sahra Şaş

Seray Kaya

Şerif Erol
“Kadın”, final bölümüyle 4 Şubat Salı saat 20.00’de FOX’ta.

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kadın dizisi, kadın final,

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