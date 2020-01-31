Kadın dizisi oyuncuları veda yemeğinde buluştu!

FOX’un yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinin ekibi ve oyuncuları, geçtiğimiz akşam, final bölümüne son bir hafta kala Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir araya gelerek, yemek yediler ve başarılarını taçlandırdılar.

MEDYAPIM ve MF Yapım ortak projesi olan “Kadın”ın yemeğine yapımcılar Faruk Bayhan ile Fatih Aksoy’un yanı sıra oyunculardan Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katılım gösterdi.



“Kadın”, final bölümüyle 4 Şubat Salı saat 20.00’de FOX’ta.



